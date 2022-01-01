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Оголовок скважинный Беламос ДУ125-П
1 429 ₽
Оголовки насосов
    Оголовок скважинный Беламос ДУ125-П
    Арт. О00000015069
    Оголовок скважинный Беламос ДУ125-П

      Оголовок скважинный Беламос ДУ125-П

      1 429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015069

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр обсадной трубы, мм
      		125
      Материал
      		чугун
      Все характеристики
      1 429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Оголовок скважинный Belamos ДУ-125П (проходной) используется для установки на обсадные трубы с наружным диаметром 125 мм и предназначен для герметизации скважины с установленным погружным насосом.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Простота монтажа внутрь обсадной трубы
        • Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметичность скважины
        • Наличие вывода для электрокабеля круглого сечения
        • Мощный рым для подвешивания насоса
        • Оголовок поставляется в собранном виде и сразу (из коробки) готов к установке. Для монтажа Вам также потребуется: трос, зажимы троса