Оголовок скважинный Беламос ДУ125-П

Преимущества

Небольшой вес

Простота монтажа внутрь обсадной трубы

Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметичность скважины

Наличие вывода для электрокабеля круглого сечения

Мощный рым для подвешивания насоса

Оголовок поставляется в собранном виде и сразу (из коробки) готов к установке. Для монтажа Вам также потребуется: трос, зажимы троса

Оголовок скважинный Belamos ДУ-125П (проходной) используется для установки на обсадные трубы с наружным диаметром 125 мм и предназначен для герметизации скважины с установленным погружным насосом.