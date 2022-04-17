Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором

Преимущества

Верхний забор воды

Защита от перегрева

Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Легкость в использовании

Корпус из антикоррозионного металла

Максимальный напор - 72 м

Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин

Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м

Насос вибрационный Парма НВ-1/10 - аппарат для перекачивания воды, не содержащей агрессивных примесей. Погружается в колодец диаметром более 100 мм. Забор воды - верхний, что исключает захват примесей со дна. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Для повышения ресурса насоса предусмотрено термореле, оно служит для защиты от перегрева.