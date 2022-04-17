Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
4.5
12
2 320 ₽
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
    Арт. X16912364
    4.5
    12
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
    Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором
      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором

      Вибрационный насос Парма НВ-1/10, с верхним забором

      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912364
      4.5
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Хомут червячный Х05 Движение Автоваз (Стандарт), 16x28 мм
      20 ₽
      4.0
      Хомут червячный Х05 Движение Автоваз (Стандарт), 16x28 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Шланг поливочный Метеор 24506, армированный, ПВХ, 3-х слойный, 50 м
      2 290 ₽
      Шланг поливочный Метеор 24506, армированный, ПВХ, 3-х слойный, 50 м
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 10 мкм) 0610
      70 ₽
      4.5
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 10 мкм) 0610
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 50мкм)
      70 ₽
      4.7
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 50мкм)
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      100 ₽
      5.0
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      95 ₽
      5.0
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      790 ₽
      990 ₽
      3.0
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      • -200 ₽
      Хомут червячный Х04 Движение Автоваз (Стандарт), 12x22 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Хомут червячный Х04 Движение Автоваз (Стандарт), 12x22 мм
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос вибрационный Парма НВ-1/10 - аппарат для перекачивания воды, не содержащей агрессивных примесей. Погружается в колодец диаметром более 100 мм. Забор воды - верхний, что исключает захват примесей со дна. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Для повышения ресурса насоса предусмотрено термореле, оно служит для защиты от перегрева.

        Преимущества

        • Верхний забор воды
        • Защита от перегрева
        • Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Легкость в использовании
        • Корпус из антикоррозионного металла
        • Максимальный напор - 72 м
        • Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
        • Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м