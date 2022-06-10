Вибрационный насос Парма НВ-1/25 (280 Вт, 25 м, верхний забор)
Арт. О00000004384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос Парма НВ-1/25 предназначен для подъёма и перекачивания только пресной воды, не содержащей агрессивных и механических примесей (массовая доля механических примесей - не более 0,01 %), из колодцев и трубчатых скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм и глубиной до 40 м. Применяется для полива приусадебных участков, а также других хозяйственных нужд. Насос может работать во всех климатических районах с умеренным климатом с температурой воды при эксплуатации не более 35°С и температурой окружающего воздуха не ниже +4°С.
Преимущества
- Верхний забор воды
- Оснащен термореле для защиты от перегрева
- Не требует сложного монтажа и тщательного ухода
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Легкость в использовании
- Корпус из антикоррозионного металла
- Максимальный напор - 72 м
- Режим работы (работа/отдых): 120/25 ми
- Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м