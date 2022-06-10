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Вибрационный насос Парма НВ-1/25 (280 Вт, 25 м, верхний забор)
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Парма НВ-1/25 (280 Вт, 25 м, верхний забор)
    Арт. О00000004384
    5.0
    2
    Вибрационный насос Парма НВ-1/25 (280 Вт, 25 м, верхний забор)

      Вибрационный насос Парма НВ-1/25 (280 Вт, 25 м, верхний забор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004384
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Парма НВ-1/25 предназначен для подъёма и перекачивания только пресной воды, не содержащей агрессивных и механических примесей (массовая доля механических примесей - не более 0,01 %), из колодцев и трубчатых скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм и глубиной до 40 м. Применяется для полива приусадебных участков, а также других хозяйственных нужд. Насос может работать во всех климатических районах с умеренным климатом с температурой воды при эксплуатации не более 35°С и температурой окружающего воздуха не ниже +4°С.

        Преимущества

        • Верхний забор воды
        • Оснащен термореле для защиты от перегрева
        • Не требует сложного монтажа и тщательного ухода
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Легкость в использовании
        • Корпус из антикоррозионного металла
        • Максимальный напор - 72 м
        • Режим работы (работа/отдых): 120/25 ми
        • Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м