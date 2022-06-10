Вибрационный насос Парма НВ-1/25 (280 Вт, 25 м, верхний забор)

Преимущества

Верхний забор воды

Оснащен термореле для защиты от перегрева

Не требует сложного монтажа и тщательного ухода

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Легкость в использовании

Корпус из антикоррозионного металла

Максимальный напор - 72 м

Режим работы (работа/отдых): 120/25 ми

Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м

Насос Парма НВ-1/25 предназначен для подъёма и перекачивания только пресной воды, не содержащей агрессивных и механических примесей (массовая доля механических примесей - не более 0,01 %), из колодцев и трубчатых скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм и глубиной до 40 м. Применяется для полива приусадебных участков, а также других хозяйственных нужд. Насос может работать во всех климатических районах с умеренным климатом с температурой воды при эксплуатации не более 35°С и температурой окружающего воздуха не ниже +4°С.