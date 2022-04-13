Вибрационный насос Парма НВ-3/10, с нижним забором
Арт. X16912365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос вибрационный Парма НВ-3/10 потребляет небольшое количество электроэнергии. Используется для перекачивания воды из колодцев и скважин диаметром более 100 мм. Забор воды - нижний. Скорость перекачки составляет 18 л/мин. Насос имеет встроенное термореле, что предотвращает перегрев аппарата. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0.01%.
Преимущества
- Нижний забор воды - двигатель охлаждается в процессе работы
- Защита от перегрева
- Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Легкость в использовании
- Корпус из антикоррозионного металла
- Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
- Штуцер под шланг: 18 мм по внешнему диаметру
- Минимальная глубина погружения насоса в воду - 0.3 м