Вибрационный насос Парма НВ-3/10, с нижним забором

Преимущества

Нижний забор воды - двигатель охлаждается в процессе работы

Защита от перегрева

Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Легкость в использовании

Корпус из антикоррозионного металла

Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин

Штуцер под шланг: 18 мм по внешнему диаметру

Минимальная глубина погружения насоса в воду - 0.3 м

Насос вибрационный Парма НВ-3/10 потребляет небольшое количество электроэнергии. Используется для перекачивания воды из колодцев и скважин диаметром более 100 мм. Забор воды - нижний. Скорость перекачки составляет 18 л/мин. Насос имеет встроенное термореле, что предотвращает перегрев аппарата. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0.01%.