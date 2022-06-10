Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)

Преимущества

Верхний забор воды

Защита от перегрева

Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Легкость в использовании

Корпус из антикоррозионного металла

Максимальный напор - 72 м

Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин

Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м

Насос Парма НВ-1/40 отличается небольшими размерами и легко погружается в колодец диаметром не менее 100 мм при помощи троса. Откачивает воду со скоростью 18 литров в минуту. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Винты на корпусе отвечают герметичности соединения. Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электросети.