Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)
Арт. О00000004385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос Парма НВ-1/40 отличается небольшими размерами и легко погружается в колодец диаметром не менее 100 мм при помощи троса. Откачивает воду со скоростью 18 литров в минуту. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Винты на корпусе отвечают герметичности соединения. Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электросети.
Преимущества
- Верхний забор воды
- Защита от перегрева
- Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Легкость в использовании
- Корпус из антикоррозионного металла
- Максимальный напор - 72 м
- Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
- Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м