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Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)
    Арт. О00000004385
    5.0
    2
    Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)
    Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)
      Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)
      Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)

      Вибрационный насос Парма НВ-1/40 (280 Вт, 40 м, верхний забор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004385
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Парма НВ-1/40 отличается небольшими размерами и легко погружается в колодец диаметром не менее 100 мм при помощи троса. Откачивает воду со скоростью 18 литров в минуту. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Винты на корпусе отвечают герметичности соединения. Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электросети.

        Преимущества

        • Верхний забор воды
        • Защита от перегрева
        • Простота монтажа и отсутствие технического обслуживания
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Легкость в использовании
        • Корпус из антикоррозионного металла
        • Максимальный напор - 72 м
        • Режим работы (работа/отдых): 120/25 мин
        • Минимальная глубина погружения насоса - 0.5 м