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Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
    Арт. О00000012838
    5.0
    2
    Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н

      Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012838
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос Вихрь ВН-40Н предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 85 мм и более, могут использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов. Насосы способны перекачивать воду на большие расстояния горизонтально (свыше 100 м), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.

        Преимущества

        • Высота подъема воды - 72 м
        • Легкость в использовании
        • Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении
        • Составные части насоса надежно стянуты болтами