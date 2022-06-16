Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
Арт. О00000013030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 имеет верхний забор воды. Отличительной особенность считается поднятие воды на высоту 72 м. Предназначен для организации системы полива или водоснабжения в саду или на даче. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов. Производительность 960 л/час позволяет экономить время.
Преимущества
- Корпус предохраняет внутренние элементы от механических воздействий
- Подъем воды возможен на 72 м
- Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 для колодцев, резервуаров и открытых водоемов
- Подходит для орошения сада и огорода
- Предназначен для длительного использования