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Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
    Арт. О00000013030
    5.0
    2
    Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
    Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
    Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
    Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
    Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
      Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
      Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
      Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
      Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
      Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3

      Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013030
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 имеет верхний забор воды. Отличительной особенность считается поднятие воды на высоту 72 м. Предназначен для организации системы полива или водоснабжения в саду или на даче. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов. Производительность 960 л/час позволяет экономить время.

        Преимущества

        • Корпус предохраняет внутренние элементы от механических воздействий
        • Подъем воды возможен на 72 м
        • Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 для колодцев, резервуаров и открытых водоемов
        • Подходит для орошения сада и огорода
        • Предназначен для длительного использования