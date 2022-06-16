Преимущества

Корпус предохраняет внутренние элементы от механических воздействий

Подъем воды возможен на 72 м

Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 для колодцев, резервуаров и открытых водоемов

Подходит для орошения сада и огорода

Предназначен для длительного использования

Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 имеет верхний забор воды. Отличительной особенность считается поднятие воды на высоту 72 м. Предназначен для организации системы полива или водоснабжения в саду или на даче. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов. Производительность 960 л/час позволяет экономить время.