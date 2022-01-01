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Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
    Арт. О00000033027
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-10

      Вибрационный насос Сибртех СВН300-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033027

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-10 кабель 10 м 99301 предназначен для подачи воды из колодца. Подходит для перекачивания чистой и пресной воды. Корпус изготовлен из алюминия, устойчивого к коррозии. Верхний забор воды не позволяет насосу перегреваться, что гарантирует надежную работу долгое время.

        Преимущества

        • Высокая производительность 
        • Трос и хомут для шланга в комплекте
        • Соединительный патрубок - 3/4"
        • Верхний забор воды
        • Алюминиевый корпус для долгого срока службы
        • Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300-10 99301