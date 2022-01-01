Преимущества

Высокая производительность

Трос и хомут для шланга в комплекте

Соединительный патрубок - 3/4"

Верхний забор воды

Алюминиевый корпус для долгого срока службы

Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300-10 99301

Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-10 кабель 10 м 99301 предназначен для подачи воды из колодца. Подходит для перекачивания чистой и пресной воды. Корпус изготовлен из алюминия, устойчивого к коррозии. Верхний забор воды не позволяет насосу перегреваться, что гарантирует надежную работу долгое время.