Вибрационный насос Сибртех СВН300-10
Арт. О00000033027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-10 кабель 10 м 99301 предназначен для подачи воды из колодца. Подходит для перекачивания чистой и пресной воды. Корпус изготовлен из алюминия, устойчивого к коррозии. Верхний забор воды не позволяет насосу перегреваться, что гарантирует надежную работу долгое время.
Преимущества
- Высокая производительность
- Трос и хомут для шланга в комплекте
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Верхний забор воды
- Алюминиевый корпус для долгого срока службы
- Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300-10 99301