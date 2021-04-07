Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
Арт. X16912339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС СВЕРЧОК БВ012 25 используют для выкачивания чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров. Прибор легко устанавливается, потребляет небольшое количество электроэнергии и не занимает много места при хранении. Встроенная термозащита предохраняет насос от тепловых перегрузок. Забор воды - нижний. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.
Преимущества
- Простота в использовании и отсутствие технического обслуживания
- Предназначен для длительного использования
- Потребляемая мощность - 300 Вт
- Производительность: 1000 л/час;
- Встроенная защита от перегрева
- Работает от сети 220 В
- Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса