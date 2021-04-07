Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор

Преимущества

Простота в использовании и отсутствие технического обслуживания

Предназначен для длительного использования

Потребляемая мощность - 300 Вт

Производительность: 1000 л/час;

Встроенная защита от перегрева

Работает от сети 220 В

Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса

Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС СВЕРЧОК БВ012 25 используют для выкачивания чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров. Прибор легко устанавливается, потребляет небольшое количество электроэнергии и не занимает много места при хранении. Встроенная термозащита предохраняет насос от тепловых перегрузок. Забор воды - нижний. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.