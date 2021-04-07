Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
4.3
29
2 731 ₽
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
    Арт. X16912339
    4.3
    29
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор

      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 Сверчок, 25 м, нижний забор

      2 731 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912339
      4.3
      29

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      2 731 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      49 ₽
      5.0
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
      180 ₽
      5.0
      Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
      Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
      90 ₽
      5.0
      Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
      Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
      90 ₽
      4.3
      Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
      Хомут червячный Х05 Движение Автоваз (Стандарт), 16x28 мм
      20 ₽
      4.0
      Хомут червячный Х05 Движение Автоваз (Стандарт), 16x28 мм
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      790 ₽
      990 ₽
      3.0
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      • -200 ₽
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 25м
      2 390 ₽
      4.0
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 25м
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      145 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Супер-клей Cosmofen Сa-12, 20 г
      175 ₽
      5.0
      Супер-клей Cosmofen Сa-12, 20 г
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Нет в наличии
      5.0
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС СВЕРЧОК БВ012 25 используют для выкачивания чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров. Прибор легко устанавливается, потребляет небольшое количество электроэнергии и не занимает много места при хранении. Встроенная термозащита предохраняет насос от тепловых перегрузок. Забор воды - нижний. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.

        Преимущества

        • Простота в использовании и отсутствие технического обслуживания
        • Предназначен для длительного использования
        • Потребляемая мощность - 300 Вт
        • Производительность: 1000 л/час;
        • Встроенная защита от перегрева
        • Работает от сети 220 В
        • Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса