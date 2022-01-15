Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200
Арт. X16912506
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
|
Соединитель в комплекте
|елочка 3
С этим товаром смотрят
- Насос дренажный DWP 2200 Belamos – высокопроизводительный прибор для откачивания воды из открытых водоемов, колодцев, бассейнов, траншей и котлованов, гаражей и подвальных помещений. Также он будет полезен во время наступления паводков для осушения затопленных участков. Насос Belamos DWP 2200 рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях. Он оснащен мощным двигателем на 2200 Ватт, благодаря чему развивает производительность 42000 литров в час. Обладает устойчивостью к скачкам напряжения. Встроенный поплавковый выключатель предотвращает работу насоса на “сухом ходу”. Прибор способен откачивать загрязненную воду с частицами размером до 20 мм. Насос имеет устойчивый к повреждениям и длительной эксплуатации чугунный корпус. Допустимая температура откачиваемой воды – от 1° до 40°С. В Интернет-магазине “Бигам” купить погружной насос Belamos DWP 2200 можно по выгодной цене.
Преимущества
- Большая мощность двигателя 2,2 кВт
- Экономное потребление энергии
- Производительность – 42000 л/ч
- Поплавковый выключатель и защита от сухого хода
- Надежность и качество исполнения
- Поднимает воду с глубины 5 метров
- Напор – до 17 метров
Комплектация
- Насос
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка