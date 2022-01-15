Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200
4.0
1
23 333 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200
    Арт. X16912506
    4.0
    1
    Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200
    Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200
      Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200
      Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200

      Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200

      23 333 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X16912506
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 3
      Все характеристики
      23 333 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

      С этим товаром смотрят

      Штангенциркуль Кзсми ШЦ-250 (3445-250)
      5 750 ₽
      5.0
      Штангенциркуль Кзсми ШЦ-250 (3445-250)
      • Персональная скидка
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 20 мкн (для BB10) 0615
      310 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 20 мкн (для BB10) 0615
      Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)
      160 ₽
      4.5
      Масловодоотталкивающие нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием, 15 г (пара)
      Гайка ГЦ-80 алюм к пожарному рукаву
      370 ₽
      Гайка ГЦ-80 алюм к пожарному рукаву
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
      300 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
      Контргайка ДУ-50, вн
      155 ₽
      5.0
      Контргайка ДУ-50, вн
      Гайка переходная ГП-50х80 алюм
      770 ₽
      Гайка переходная ГП-50х80 алюм
      Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)
      2 570 ₽
      5.0
      Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)
      Стяжка С06ч Движение, 4x300 мм, черная, 100 шт.
      300 ₽
      5.0
      Стяжка С06ч Движение, 4x300 мм, черная, 100 шт.
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Хомут червячный 60-80/9 W1
      30 ₽
      Хомут червячный 60-80/9 W1
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос дренажный DWP 2200 Belamos – высокопроизводительный прибор для откачивания воды из открытых водоемов, колодцев, бассейнов, траншей и котлованов, гаражей и подвальных помещений. Также он будет полезен во время наступления паводков для осушения затопленных участков. Насос Belamos DWP 2200 рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях. Он оснащен мощным двигателем на 2200 Ватт, благодаря чему развивает производительность 42000 литров в час. Обладает устойчивостью к скачкам напряжения. Встроенный поплавковый выключатель предотвращает работу насоса на “сухом ходу”. Прибор способен откачивать загрязненную воду с частицами размером до 20 мм. Насос имеет устойчивый к повреждениям и длительной эксплуатации чугунный корпус. Допустимая температура откачиваемой воды – от 1° до 40°С. В Интернет-магазине “Бигам” купить погружной насос Belamos DWP 2200 можно по выгодной цене.

        Преимущества

        • Большая мощность двигателя 2,2 кВт
        • Экономное потребление энергии
        • Производительность – 42000 л/ч
        • Поплавковый выключатель и защита от сухого хода
        • Надежность и качество исполнения
        • Поднимает воду с глубины 5 метров
        • Напор – до 17 метров

        Комплектация

        • Насос
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка