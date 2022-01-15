Дренажный насос электрический Belamos DWP 2200

Насос дренажный DWP 2200 Belamos – высокопроизводительный прибор для откачивания воды из открытых водоемов, колодцев, бассейнов, траншей и котлованов, гаражей и подвальных помещений. Также он будет полезен во время наступления паводков для осушения затопленных участков. Насос Belamos DWP 2200 рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях. Он оснащен мощным двигателем на 2200 Ватт, благодаря чему развивает производительность 42000 литров в час. Обладает устойчивостью к скачкам напряжения. Встроенный поплавковый выключатель предотвращает работу насоса на “сухом ходу”. Прибор способен откачивать загрязненную воду с частицами размером до 20 мм. Насос имеет устойчивый к повреждениям и длительной эксплуатации чугунный корпус. Допустимая температура откачиваемой воды – от 1° до 40°С. В Интернет-магазине “Бигам” купить погружной насос Belamos DWP 2200 можно по выгодной цене.

Преимущества

Большая мощность двигателя 2,2 кВт

Экономное потребление энергии

Производительность – 42000 л/ч

Поплавковый выключатель и защита от сухого хода

Надежность и качество исполнения

Поднимает воду с глубины 5 метров

Напор – до 17 метров

Комплектация