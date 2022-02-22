Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750

Преимущества

Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 25 мм

Обратный клапан

Пропускная способность - 18000 л/час

Подъем воду на высоту 10 м

Корпус из нержавеющей стали - устойчивость к коррозии и ударопрочность

Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Предназначен для длительной работы

Насос поставляется в полностью готовом виде

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 750 используется в быту для перекачивания грязной воды. Размер частиц не должен превышать 25 мм. Насос оборудован поплавковым выключателем для защиты от "сухого хода". Электродвигатель имеет теплозащиту. Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии, что гарантирует долговечность. Пропускная способность агрегата - 300 л/мин.