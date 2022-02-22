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Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
5.0
3
11 360 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
    Арт. X16912503
    5.0
    3
    Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
    Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
      Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
      Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750

      Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750

      11 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 599 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X16912503
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      11 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 599 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 750 используется в быту для перекачивания грязной воды. Размер частиц не должен превышать 25 мм. Насос оборудован поплавковым выключателем для защиты от "сухого хода". Электродвигатель имеет теплозащиту. Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии, что гарантирует долговечность. Пропускная способность агрегата - 300 л/мин.

        Преимущества

        • Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 25 мм
        • Обратный клапан
        • Пропускная способность - 18000 л/час
        • Подъем воду на высоту 10 м
        • Корпус из нержавеющей стали - устойчивость к коррозии и ударопрочность
        • Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя
        • Предназначен для длительной работы
        • Насос поставляется в полностью готовом виде