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Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
5.0
1
7 990 ₽
9 140 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Арт. О00000027000
    5.0
    1
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
    Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228

      Дренажный насос Denzel DP1400X 97228

      • -1 150 ₽
      7 990 ₽
      9 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027000
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2, внешняя G2
      Все характеристики
      • -1 150 ₽
      7 990 ₽
      9 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный дренажный насос Denzel DP1400X 97228 с усиленным импеллером обеспечит качественную систему водоснабжения или орошения. Также его можно использовать для откачки сильно загрязненной воды с твердыми включениями до 40 мм. Эффективность работы благодаря скорости 416 л/мин и напору 11 м. Поплавковая система обеспечивает защиту от сухого хода. Устанавливается в вертикальном положении с помощью троса.

        Преимущества

        • Вал и корпус из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают надежность и высокий ресурс
        • Универсальный патрубок 2” дюйма, позволяет подключать шланг без переходника
        • Насос не опрокинется при низком уровне воды благодаря устойчивому основанию с расширением внизу
        • Подходит для работы в глубоких и узких резервуарах и колодцах благодаря компактным размерам и возможности погружения на 7 м
        • Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала надежно защищает двигатель от попадания воды
        • Кабель сети 10 м обеспечивает удобство подключения
        • Ручка на корпусе облегчает транспортировку и погружении