Преимущества

Вал и корпус из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают надежность и высокий ресурс

Универсальный патрубок 2” дюйма, позволяет подключать шланг без переходника

Насос не опрокинется при низком уровне воды благодаря устойчивому основанию с расширением внизу

Подходит для работы в глубоких и узких резервуарах и колодцах благодаря компактным размерам и возможности погружения на 7 м

Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала надежно защищает двигатель от попадания воды

Кабель сети 10 м обеспечивает удобство подключения

Ручка на корпусе облегчает транспортировку и погружении

Мощный дренажный насос Denzel DP1400X 97228 с усиленным импеллером обеспечит качественную систему водоснабжения или орошения. Также его можно использовать для откачки сильно загрязненной воды с твердыми включениями до 40 мм. Эффективность работы благодаря скорости 416 л/мин и напору 11 м. Поплавковая система обеспечивает защиту от сухого хода. Устанавливается в вертикальном положении с помощью троса.