Дренажный насос Denzel DP1400X 97228
Арт. О00000027000
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2, внешняя G2
- Мощный дренажный насос Denzel DP1400X 97228 с усиленным импеллером обеспечит качественную систему водоснабжения или орошения. Также его можно использовать для откачки сильно загрязненной воды с твердыми включениями до 40 мм. Эффективность работы благодаря скорости 416 л/мин и напору 11 м. Поплавковая система обеспечивает защиту от сухого хода. Устанавливается в вертикальном положении с помощью троса.
Преимущества
- Вал и корпус из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают надежность и высокий ресурс
- Универсальный патрубок 2” дюйма, позволяет подключать шланг без переходника
- Насос не опрокинется при низком уровне воды благодаря устойчивому основанию с расширением внизу
- Подходит для работы в глубоких и узких резервуарах и колодцах благодаря компактным размерам и возможности погружения на 7 м
- Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала надежно защищает двигатель от попадания воды
- Кабель сети 10 м обеспечивает удобство подключения
- Ручка на корпусе облегчает транспортировку и погружении