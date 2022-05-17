Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт

Преимущества

Режим работы: ручной, автоматический

Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам

Производительность - 13500 л/ч

Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ800 Х-Pro 97226

Дренажный насос DENZEL DPХ800 Х-Pro 97226 используется для перекачивания чистой и сильно загрязненной жидкости. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду.