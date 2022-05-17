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Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
4.5
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Арт. mir-instrumenta_1379
    4.5
    2
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт
    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт

    Дренажный насос Denzel DPХ800, Х-Pro, 800 Вт

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. mir-instrumenta_1379
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Самовсасывающий
    		Да
    Соединитель в комплекте
    		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
    Высокий напор
    		Нет
    Для повышения давления
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Дренажный насос DENZEL DPХ800 Х-Pro 97226 используется для перекачивания чистой и сильно загрязненной жидкости. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду.

      Преимущества

      • Режим работы: ручной, автоматический
      • Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам
      • Производительность - 13500 л/ч
      • Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа
      • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ800 Х-Pro 97226