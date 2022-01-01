Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка

Преимущества

В ручном режиме можно произвести осушение до уровня 35 мм

Шланг подключается без переходника благодаря универсальному патрубку " и 1"

Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса и валу из нержавеющей стали

Небольшие габариты и вес 5,8 кг позволяют погружать насос в узкие колодцы

Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала защищает электродвигатель от попадания воды

Сетевой кабель 10 м позволяет опускать насос на большую глубину

Удобная эргономичная ручка для транспортировки

Дренажный насос Denzel DP800A 97219 эффективно справляется с откачкой сильнозагрязненной воды с частицами до 35 мм при осушении затопленных помещений, колодцев и сточных канав. Так же подходит для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров или для организации системы полива. Высокая скорость, высота подъема и напор 5 м обеспечивают эффективность перекачки. Электронный выключатель обеспечивает автоматизацию откачивания, исключая работу на сухом ходу. Монтаж можно производить самостоятельно - достаточно опустить насос на тросе в вертикальном положении на глубину до 7 м.