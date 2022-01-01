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Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Арт. О00000033053
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
  • Новинка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка

Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000033053

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос Denzel DP800A 97219 эффективно справляется с откачкой сильнозагрязненной воды с частицами до 35 мм при осушении затопленных помещений, колодцев и сточных канав. Так же подходит для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров или для организации системы полива. Высокая скорость, высота подъема и напор 5 м обеспечивают эффективность перекачки. Электронный выключатель обеспечивает автоматизацию откачивания, исключая работу на сухом ходу. Монтаж можно производить самостоятельно - достаточно опустить насос на тросе в вертикальном положении на глубину до 7 м.

    Преимущества

    • В ручном режиме можно произвести осушение до уровня 35 мм
    • Шланг подключается без переходника благодаря универсальному патрубку " и 1"
    • Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса и валу из нержавеющей стали
    • Небольшие габариты и вес 5,8 кг позволяют погружать насос в узкие колодцы
    • Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала защищает электродвигатель от попадания воды
    • Сетевой кабель 10 м позволяет опускать насос на большую глубину
    • Удобная эргономичная ручка для транспортировки