- Новинка
Дренажный насос Denzel DP800A 97219, без поплавка
Арт. О00000033053
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
С этим товаром смотрят
- Дренажный насос Denzel DP800A 97219 эффективно справляется с откачкой сильнозагрязненной воды с частицами до 35 мм при осушении затопленных помещений, колодцев и сточных канав. Так же подходит для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров или для организации системы полива. Высокая скорость, высота подъема и напор 5 м обеспечивают эффективность перекачки. Электронный выключатель обеспечивает автоматизацию откачивания, исключая работу на сухом ходу. Монтаж можно производить самостоятельно - достаточно опустить насос на тросе в вертикальном положении на глубину до 7 м.
Преимущества
- В ручном режиме можно произвести осушение до уровня 35 мм
- Шланг подключается без переходника благодаря универсальному патрубку " и 1"
- Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса и валу из нержавеющей стали
- Небольшие габариты и вес 5,8 кг позволяют погружать насос в узкие колодцы
- Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала защищает электродвигатель от попадания воды
- Сетевой кабель 10 м позволяет опускать насос на большую глубину
- Удобная эргономичная ручка для транспортировки