Дренажный насос Denzel DPХ650, Х-Pro, 650 Вт

Преимущества

Режим работы: ручной, автоматический

Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам

Производительность - 11500 л/ч

Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ650 Х-Pro 97225

Дренажный насос DENZEL DPХ650 Х-Pro 97225 предназначен для откачивания воды и других жидкостей с частицами размером до 35 мм. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду.