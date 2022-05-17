Дренажный насос Denzel DPХ650, Х-Pro, 650 Вт
Арт. О00000029345
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Дренажный насос DENZEL DPХ650 Х-Pro 97225 предназначен для откачивания воды и других жидкостей с частицами размером до 35 мм. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме. Для удобной транспортировки оснащен переносной ручкой. Высокая производительность позволяет быстро откачать воду.
Преимущества
- Режим работы: ручной, автоматический
- Корпус изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам
- Производительность - 11500 л/ч
- Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL DPХ650 Х-Pro 97225