Насос дренажный электрический Belamos DWP 450
Арт. X16912502
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 450 оснащен поплавковым выключателем с возможностью регулирования положения при различных уровнях жидкости. Используется для откачивания сильно загрязненной воды из затопленных подвалов, сточных канав и септиков. Допустимый размер частиц - 25 мм. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует ударопрочность и защиту от коррозии. Двигатель защищен от перегрева, перегрузки по току и от "сухого хода".
Преимущества
- Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току
- Корпус из нержавеющей стали
- Пропускная способность - 12000 л/час
- Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 25 мм
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Насос поставляется в полностью готовом виде
- Предназначен для длительной работы