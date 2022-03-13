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Насос дренажный электрический Belamos DWP 450
3.7
6
8 580 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный электрический Belamos DWP 450
    Арт. X16912502
    3.7
    6
    Насос дренажный электрический Belamos DWP 450
    Насос дренажный электрический Belamos DWP 450
      Насос дренажный электрический Belamos DWP 450
      Насос дренажный электрический Belamos DWP 450

      Насос дренажный электрический Belamos DWP 450

      8 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X16912502
      3.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      8 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 450 оснащен поплавковым выключателем с возможностью регулирования положения при различных уровнях жидкости. Используется для откачивания сильно загрязненной воды из затопленных подвалов, сточных канав и септиков. Допустимый размер частиц - 25 мм. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует ударопрочность и защиту от коррозии. Двигатель защищен от перегрева, перегрузки по току и от "сухого хода".

        Преимущества

        • Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току
        • Корпус из нержавеющей стали
        • Пропускная способность - 12000 л/час
        • Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 25 мм
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя
        • Насос поставляется в полностью готовом виде
        • Предназначен для длительной работы