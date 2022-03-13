Насос дренажный электрический Belamos DWP 450

Преимущества

Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току

Корпус из нержавеющей стали

Пропускная способность - 12000 л/час

Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 25 мм

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Насос поставляется в полностью готовом виде

Предназначен для длительной работы

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 450 оснащен поплавковым выключателем с возможностью регулирования положения при различных уровнях жидкости. Используется для откачивания сильно загрязненной воды из затопленных подвалов, сточных канав и септиков. Допустимый размер частиц - 25 мм. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует ударопрочность и защиту от коррозии. Двигатель защищен от перегрева, перегрузки по току и от "сухого хода".