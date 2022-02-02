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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
4.6
5
19 720 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Арт. X169139166
4.6
5
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575

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19 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139166
4.6
5

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насос скважинный Водомет 55/75 Джилекс будет полезен на дачных и садовых участках, в загородных домах для откачивания грунтовой воды из скважин, колодцев. Насос обладает производительностью 55 литров воды в минуту, и поднимает воду с напором до 75 метров. Оснащен конденсатором, накапливающим энергию для быстрого запуска, и термопротектором для защиты от перегрева. Насос отличается эффективной и тихой работой, поэтому Джилекс Водомет 55/75 купить можно для эксплуатации в любое время суток.

    Преимущества

    • Продуктивный
    • Малошумный
    • Оснащен уплотнениями насосной части и двигателя
    • Защищен от перегрева
    • Оборудован конденсатором
    • Имеет долгий срок службы

    Комплектация

    • Скважинный насос
    • Обратный клапан
    • Кабель, 30 м
    • Руководство по эксплуатации
    • Гарантийный талон 
    • Упаковка