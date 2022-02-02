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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575
Арт. X169139166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Насос скважинный Водомет 55/75 Джилекс будет полезен на дачных и садовых участках, в загородных домах для откачивания грунтовой воды из скважин, колодцев. Насос обладает производительностью 55 литров воды в минуту, и поднимает воду с напором до 75 метров. Оснащен конденсатором, накапливающим энергию для быстрого запуска, и термопротектором для защиты от перегрева. Насос отличается эффективной и тихой работой, поэтому Джилекс Водомет 55/75 купить можно для эксплуатации в любое время суток.
Преимущества
- Продуктивный
- Малошумный
- Оснащен уплотнениями насосной части и двигателя
- Защищен от перегрева
- Оборудован конденсатором
- Имеет долгий срок службы
Комплектация
- Скважинный насос
- Обратный клапан
- Кабель, 30 м
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка