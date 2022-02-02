Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/75 5575

Насос скважинный Водомет 55/75 Джилекс будет полезен на дачных и садовых участках, в загородных домах для откачивания грунтовой воды из скважин, колодцев. Насос обладает производительностью 55 литров воды в минуту, и поднимает воду с напором до 75 метров. Оснащен конденсатором, накапливающим энергию для быстрого запуска, и термопротектором для защиты от перегрева. Насос отличается эффективной и тихой работой, поэтому Джилекс Водомет 55/75 купить можно для эксплуатации в любое время суток.

Преимущества

Продуктивный

Малошумный

Оснащен уплотнениями насосной части и двигателя

Защищен от перегрева

Оборудован конденсатором

Имеет долгий срок службы

Комплектация