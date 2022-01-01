Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
Арт. О00000025418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Предназначен для подачи чистой воды из колодцев, открытых водоемов или скважин. Подходит для комплектации систем автоматизированного водоснабжения дома, полива и орошения. Насос включается и выключается вручную, а в электродвигателе имеется термореле, защищает двигатель от перегрева, который включается при аварийном режиме работы и рассчитан на многократное число срабатываний.
Преимущества
- Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды
- Электродвигатель насоса защищен от перегрева потоком омывающей его воды, благодаря чему насос может работать не полностью погруженным в воду
- Термореле двигателя защищает насос во время работы в "аварийном" режиме
- Лазерная гравировка серийного номера
- Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали
- Съемный водоразборный фильтр обеспечивает высокую степень защиты от попадания песка в насос
- Встроенный конденсатор позволяет использовать трехжильный кабель вместо четырехжильного
- Конусообразная форма фильтра облегчает погружение в воду при ступенчатом соединении обсадных труб