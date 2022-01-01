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Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
15 590 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
    Арт. О00000025418
    Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
    Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
    Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
      Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
      Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50
      Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50

      Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50

      15 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025418

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      15 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Предназначен для подачи чистой воды из колодцев, открытых водоемов или скважин. Подходит для комплектации систем автоматизированного водоснабжения дома, полива и орошения. Насос включается и выключается вручную, а в электродвигателе имеется термореле, защищает двигатель от перегрева, который включается при аварийном режиме работы и рассчитан на многократное число срабатываний. 

        Преимущества

        • Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды
        • Электродвигатель насоса защищен от перегрева потоком омывающей его воды, благодаря чему насос может работать не полностью погруженным в воду
        • Термореле двигателя защищает насос во время работы в "аварийном" режиме
        • Лазерная гравировка серийного номера
        • Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
        • Корпус изготовлен из нержавеющей стали
        • Съемный водоразборный фильтр обеспечивает высокую степень защиты от попадания песка в насос
        • Встроенный конденсатор позволяет использовать трехжильный кабель вместо четырехжильного
        • Конусообразная форма фильтра облегчает погружение в воду при ступенчатом соединении обсадных труб