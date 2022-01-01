Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50

Преимущества

Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды

Электродвигатель насоса защищен от перегрева потоком омывающей его воды, благодаря чему насос может работать не полностью погруженным в воду

Термореле двигателя защищает насос во время работы в "аварийном" режиме

Лазерная гравировка серийного номера

Двигатель охлаждается перекачиваемой водой

Корпус изготовлен из нержавеющей стали

Съемный водоразборный фильтр обеспечивает высокую степень защиты от попадания песка в насос

Встроенный конденсатор позволяет использовать трехжильный кабель вместо четырехжильного

Конусообразная форма фильтра облегчает погружение в воду при ступенчатом соединении обсадных труб

Предназначен для подачи чистой воды из колодцев, открытых водоемов или скважин. Подходит для комплектации систем автоматизированного водоснабжения дома, полива и орошения. Насос включается и выключается вручную, а в электродвигателе имеется термореле, защищает двигатель от перегрева, который включается при аварийном режиме работы и рассчитан на многократное число срабатываний.