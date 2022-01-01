Глубинные насосы на 150 метров
Найдено: 9 товаров
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- Нет в наличии825х74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 33Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1150Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии768x74, 5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56.6Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1150Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии741х74, 5.5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1020Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии825x74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии861х74, 6.3 кг, IP 68Производительность, л/мин: 73Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1680Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии895x96, 15 кгПроизводительность, л/мин: 40Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии768x74, 5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии18 кгПроизводительность, л/мин: 90Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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