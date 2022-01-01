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Погружные насосы для колодцев и скважин

Глубинные насосы на 150 метров

  • Глубина всасывания/погружения, м: от 150
Найдено: 9 товаров
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  • Насос скважинный Grundfos SQE 2-85
    Нет в наличии
    Насос скважинный Grundfos SQE 2-85
    825х74, 6 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 33
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1150
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-70 96510152
    768x74, 5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 56.6
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1150
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQE 2-55 96510151
    Нет в наличии
    Скважинный насос Grundfos SQE 2-55 96510151
    741х74, 5.5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 56
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 700
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Погружной насос Grundfos SQ 1-65
    Нет в наличии
    5.0
    Погружной насос Grundfos SQ 1-65
    5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 28
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1020
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
    825x74, 6 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 56
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1650
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80
    Нет в наличии
    Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80
    861х74, 6.3 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 73
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1680
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
    895x96, 15 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 550
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Скважинный насос Grundfos SQ 2-70 96510200
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-70 96510200
    768x74, 5 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 50
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1650
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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  • Насос скважинный SUBLINE GF 6-15
    Нет в наличии
    Насос скважинный SUBLINE GF 6-15
    18 кг
    Производительность, л/мин: 90
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 1100
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
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