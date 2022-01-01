Преимущества

Защита от перегрева - насос оснащен термодатчиком, который останавливает работу при превышении допустимых температур. Поэтому двигатель обладает повышенным ресурсом

Надежный корпус - использование нержавеющей конструкционной стали позволило добиться прочности и износоустойчивости насоса, а также избежать окисления металла и коррозии

Класс защиты IPX8 - электрические компоненты и двигатель надежно закрыты от попадания воды, поэтому полное погружение насоса в воду абсолютно безопасно

Маслозаполненный двигатель - оператор избавлен от необходимости обслуживания основного узла, ведь подшипники и система охлаждения исправно работают благодаря наличию масла

Быстрый ввод в эксплуатацию - насос не требует предварительной заливки воды, он уже готов к работе, достаточно опустить его на необходимую глубину

Герметичное соединение - дюймовая резьба на трубном разъеме обеспечивает плотную стыковку с шлангом или трубопроводом без риска утечки воды

Безопасный монтаж - прочные стальные “ушки” на корпусе позволяют с удобством установить и извлечь насос с помощью привязанного к ним троса и избежать падения оборудования

Непрерывная работа - насос не останавливается и не ломается при попадании твердых частиц диаметром до 0.5 мм. В случае скапливания крупного песка и грязи заборная часть легко очищается

Съемный кабель питания - длина 30 м позволяет погружать насос на большую глубину, а в случае необходимости наращивать сетевой шнур

Штепсельная вилка в комплекте оснащена заземляющим контактом, обеспечивающим безопасную эксплуатацию и защиту от удара током

Подготовка к хранению - чтобы вывести насос из эксплуатации и убрать на зимний период, нужно лишь слить из него воду, промыть и протереть сухой тряпкой

Комплектация:

Скважинный насос.

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковка.

Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254 предназначен для забора воды из глубоких колодцев, скважин, пресных водоемов, накопительных резервуаров. Используется для организации систем водоснабжения частных домов и коттеджей, орошения и полива участков и т.д. Благодаря мощному двигателю 1300 Вт насос обеспечивает напор до 150 м, производительность до 2000 л/час и давление до 15 бар.