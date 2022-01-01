Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Арт. О00000033060
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254

      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033060

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-150 97254 предназначен для забора воды из глубоких колодцев, скважин, пресных водоемов, накопительных резервуаров. Используется для организации систем водоснабжения частных домов и коттеджей, орошения и полива участков и т.д. Благодаря мощному двигателю 1300 Вт насос обеспечивает напор до 150 м, производительность до 2000 л/час и давление до 15 бар.

        Преимущества

        • Защита от перегрева - насос оснащен термодатчиком, который останавливает работу при превышении допустимых температур. Поэтому двигатель обладает повышенным ресурсом
        • Надежный корпус - использование нержавеющей конструкционной стали позволило добиться прочности и износоустойчивости насоса, а также избежать окисления металла и коррозии
        • Класс защиты IPX8 - электрические компоненты и двигатель надежно закрыты от попадания воды, поэтому полное погружение насоса в воду абсолютно безопасно
        • Маслозаполненный двигатель - оператор избавлен от необходимости обслуживания основного узла, ведь подшипники и система охлаждения исправно работают благодаря наличию масла
        • Быстрый ввод в эксплуатацию - насос не требует предварительной заливки воды, он уже готов к работе, достаточно опустить его на необходимую глубину
        • Герметичное соединение - дюймовая резьба на трубном разъеме обеспечивает плотную стыковку с шлангом или трубопроводом без риска утечки воды
        • Безопасный монтаж - прочные стальные “ушки” на корпусе позволяют с удобством установить и извлечь насос с помощью привязанного к ним троса и избежать падения оборудования
        • Непрерывная работа - насос не останавливается и не ломается при попадании твердых частиц диаметром до 0.5 мм. В случае скапливания крупного песка и грязи заборная часть легко очищается
        • Съемный кабель питания - длина 30 м позволяет погружать насос на большую глубину, а в случае необходимости наращивать сетевой шнур
        • Штепсельная вилка в комплекте оснащена заземляющим контактом, обеспечивающим безопасную эксплуатацию и защиту от удара током
        • Подготовка к хранению - чтобы вывести насос из эксплуатации и убрать на зимний период, нужно лишь слить из него воду, промыть и протереть сухой тряпкой

        Комплектация:

        • Скважинный насос.
        • Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.
        • Упаковка.