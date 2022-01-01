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Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Арт. О00000033059
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252

      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033059

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252 применяется для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 80 м. Используется  для орошения или полива приусадебных участков, бытового водоснабжения и т.д. Простой и надежный двигатель Denzel мощностью 800 Вт обеспечивает давление до 10 бар, скорость перекачивания до 1700 л/час и позволяет поднять напор воды до 100 м.

        Преимущества

        • Качество исполнения - однофазный двигатель не требует никакого обслуживания, производитель уже залил масло для эффективной работы подшипников и лучшего охлаждения
        • Система защиты от перегрева - двигатель надежно защищен от превышения допустимой температуры, это гарантирует долговечность насоса и позволяет продлить гарантию до 3-х лет
        • Корпус из нержавеющей стали - рабочий узел закрыт от повреждений и попадания воды (стандарт IPX8). Это позволяет защитить насос от коррозии
        • Быстрое подключение - напорная магистраль легко и герметично стыкуется с насосом через трубное соединение, в процессе работы не происходит утечка воды и производительность остается на высоком уровне
        • Готовность к работе - для ввода насоса в эксплуатацию не нужно дополнительно заполнять его водой, достаточно погрузить в скважину и включить
        • Работа без остановок - насос не прекращает перекачивание воды при попадании песка и других частиц размером до 0.5 мм. В случае засорения заборная часть очищается без особых усилий
        • Проушины в верхней части корпуса - на насос легко закрепить трос для безопасного погружения и извлечения с глубины. Это позволяет защитить его от падения и разрушений
        • Электробезопасность - сетевой кабель длиной 20 метров легко снимается, возможно его наращивание, а штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом. Благодаря этому монтаж насоса на большую глубину не сопряжен с риском поражения током
        • Легкая подготовка к хранению - насос достаточно промыть, слить из него воду и протереть чистой тряпкой