Преимущества

Качество исполнения - однофазный двигатель не требует никакого обслуживания, производитель уже залил масло для эффективной работы подшипников и лучшего охлаждения

Система защиты от перегрева - двигатель надежно защищен от превышения допустимой температуры, это гарантирует долговечность насоса и позволяет продлить гарантию до 3-х лет

Корпус из нержавеющей стали - рабочий узел закрыт от повреждений и попадания воды (стандарт IPX8). Это позволяет защитить насос от коррозии

Быстрое подключение - напорная магистраль легко и герметично стыкуется с насосом через трубное соединение, в процессе работы не происходит утечка воды и производительность остается на высоком уровне

Готовность к работе - для ввода насоса в эксплуатацию не нужно дополнительно заполнять его водой, достаточно погрузить в скважину и включить

Работа без остановок - насос не прекращает перекачивание воды при попадании песка и других частиц размером до 0.5 мм. В случае засорения заборная часть очищается без особых усилий

Проушины в верхней части корпуса - на насос легко закрепить трос для безопасного погружения и извлечения с глубины. Это позволяет защитить его от падения и разрушений

Электробезопасность - сетевой кабель длиной 20 метров легко снимается, возможно его наращивание, а штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом. Благодаря этому монтаж насоса на большую глубину не сопряжен с риском поражения током

Легкая подготовка к хранению - насос достаточно промыть, слить из него воду и протереть чистой тряпкой

Скважинный винтовой насос Denzel DWS-4-100 97252 применяется для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 80 м. Используется для орошения или полива приусадебных участков, бытового водоснабжения и т.д. Простой и надежный двигатель Denzel мощностью 800 Вт обеспечивает давление до 10 бар, скорость перекачивания до 1700 л/час и позволяет поднять напор воды до 100 м.