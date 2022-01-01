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Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Арт. О00000033058
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
    Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250
      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250

      Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033058

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250 предназначен для подъема чистой воды из глубоких скважин и колодцев до 80 м. Напора до 75 м достаточно для организации систем водоснабжения и полива на даче, на садовом участке или в загородном доме. Способен перекачивать воду со скоростью до 1600 л/ч.

        Преимущества

        • Для установки насоса его необходимо опустить в вертикальном положении в воду с помощью троса и закрепить
        • Встроенная система защиты не допускает поломки двигателя, отключая его при перегреве
        • Медная обмотка двигателя не нагревается даже при интенсивных нагрузках, что повышает ресурс его работы
        • В конструкции применяются только качественные материалы, не подверженные образованию коррозии: шпильки, болты, корпус, крышка и винтовая насосная часть выполнены из нержавеющей стали
        • Двигатель полностью заполнен маслом, что улучшает теплоотвод и поддерживает стабильное давление в системе, а также увеличивает его ресурс
        • Мембрана компенсации теплового расширения предотвращает утечку масла
        • Система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна, поэтому насос можно использовать для подачи питьевой воды
        • Трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения током
        • Степень защиты IPX8 - корпус полностью непроницаем для воды
        • Небольшой вес кг и габариты (72 мм диаметр корпуса) позволяют использовать насос в узких скважинах диаметром от 80 мм
        • Безопасное погружение - на корпусе насоса предусмотрены крючки для троса, что позволяет надежно его зафиксировать