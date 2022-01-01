Преимущества

Для установки насоса его необходимо опустить в вертикальном положении в воду с помощью троса и закрепить

Встроенная система защиты не допускает поломки двигателя, отключая его при перегреве

Медная обмотка двигателя не нагревается даже при интенсивных нагрузках, что повышает ресурс его работы

В конструкции применяются только качественные материалы, не подверженные образованию коррозии: шпильки, болты, корпус, крышка и винтовая насосная часть выполнены из нержавеющей стали

Двигатель полностью заполнен маслом, что улучшает теплоотвод и поддерживает стабильное давление в системе, а также увеличивает его ресурс

Мембрана компенсации теплового расширения предотвращает утечку масла

Система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна, поэтому насос можно использовать для подачи питьевой воды

Трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения током

Степень защиты IPX8 - корпус полностью непроницаем для воды

Небольшой вес кг и габариты (72 мм диаметр корпуса) позволяют использовать насос в узких скважинах диаметром от 80 мм

Безопасное погружение - на корпусе насоса предусмотрены крючки для троса, что позволяет надежно его зафиксировать

Скважинный винтовой насос Denzel DWS-3-75 97250 предназначен для подъема чистой воды из глубоких скважин и колодцев до 80 м. Напора до 75 м достаточно для организации систем водоснабжения и полива на даче, на садовом участке или в загородном доме. Способен перекачивать воду со скоростью до 1600 л/ч.