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Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0.5-32м-Ч L2861
5.0
1
9 100 ₽
10 550 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0.5-32м-Ч L2861
    Арт. О00000042011
    5.0
    1
    Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0.5-32м-Ч L2861

      Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0.5-32м-Ч L2861

      • -1 450 ₽
      9 100 ₽
      10 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000042011
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vodotok
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 450 ₽
      9 100 ₽
      10 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной скважинный насос «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 32м применяют для перекачивания чистой воды. Не предназначен для грязной и соленой воды. Также не подойдет для жидкости с содержанием песка и иных твердых частиц. Область применения «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 32м — садоводство, полив огородов и полей. Очень часто приобретается с целью перекачивать воду из рек, колодцев, а также других водоемов.

        Преимущества

        • Материал крышки выходного отверстия — латунь
        • Диаметр корпуса — 75 мм
        • Номинальная производительность насоса- 0.5 л/с
        • Номинальная высота подъема — 32 метра