Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0.5-32м-Ч L2861
Арт. О00000042011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной скважинный насос «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 32м применяют для перекачивания чистой воды. Не предназначен для грязной и соленой воды. Также не подойдет для жидкости с содержанием песка и иных твердых частиц. Область применения «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 32м — садоводство, полив огородов и полей. Очень часто приобретается с целью перекачивать воду из рек, колодцев, а также других водоемов.
Преимущества
- Материал крышки выходного отверстия — латунь
- Диаметр корпуса — 75 мм
- Номинальная производительность насоса- 0.5 л/с
- Номинальная высота подъема — 32 метра