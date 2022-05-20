Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0.5-32м-Ч L2861

Преимущества

Материал крышки выходного отверстия — латунь

Диаметр корпуса — 75 мм

Номинальная производительность насоса- 0.5 л/с

Номинальная высота подъема — 32 метра

Погружной скважинный насос «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 32м применяют для перекачивания чистой воды. Не предназначен для грязной и соленой воды. Также не подойдет для жидкости с содержанием песка и иных твердых частиц. Область применения «Vodotok» БЦПЭ 75 0.5 32м — садоводство, полив огородов и полей. Очень часто приобретается с целью перекачивать воду из рек, колодцев, а также других водоемов.