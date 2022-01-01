Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865
Арт. О00000042013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Насос погружной скважинный VODOTOK БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865 предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин, для использования в домашнем хозяйстве, гражданских и индустриальных областях, садоводстве, поливе и т. д. Насос рассчитан на стабильную работу при колебаниях напряжения от 180 до 240 В.
Преимущества
- Корпус диаметром 75 мм
- Номинальная производительность — 30 л/мин
- Высота подъема жидкости — 50 метров
- Крышка выходного отверстия — чугун