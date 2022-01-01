Преимущества

Корпус диаметром 75 мм

Номинальная производительность — 30 л/мин

Высота подъема жидкости — 50 метров

Крышка выходного отверстия — чугун

Насос погружной скважинный VODOTOK БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865 предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин, для использования в домашнем хозяйстве, гражданских и индустриальных областях, садоводстве, поливе и т. д. Насос рассчитан на стабильную работу при колебаниях напряжения от 180 до 240 В.