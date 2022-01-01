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Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865
16 180 ₽
17 050 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865
    Арт. О00000042013
    Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865

      Насос погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865

      • -870 ₽
      16 180 ₽
      17 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000042013

      Характеристики

      Производитель
      		Vodotok
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -870 ₽
      16 180 ₽
      17 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос погружной скважинный VODOTOK БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч L2865 предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин, для использования в домашнем хозяйстве, гражданских и индустриальных областях, садоводстве, поливе и т. д. Насос рассчитан на стабильную работу при колебаниях напряжения от 180 до 240 В.

        Преимущества

        • Корпус диаметром 75 мм
        • Номинальная производительность — 30 л/мин
        • Высота подъема жидкости — 50 метров
        • Крышка выходного отверстия — чугун