Погружной насос Belamos TM10-100

Преимущества

Тихая работа

Способен поднимать воду с глубины до 30 метров на высоту 100 метров

Термозащита предохраняет двигатель от перегрева

Производительность насоса составляет 2400 литров в час

Латунная крыльчатка

Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды

Простота обслуживания

Электродвигатель защищен от перегрузки

Предназначен для длительной работы

Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-100 пригодится там, где нет возможности подключения к центральному водопроводу. Вертикальная установка в скважину диаметром более 100 мм. Агрегат применяют для водоснабжения и организации полива в саду. Диаметр насоса составляет 4 дюйма. Долговечность насосу придает нержавеющая сталь и прочие, защищенные от коррозии, материалы, из которых он сделан. Главной особенностью является большая высота подъема (100 метров).