Погружной насос Belamos TM10-100
Арт. X169139114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-100 пригодится там, где нет возможности подключения к центральному водопроводу. Вертикальная установка в скважину диаметром более 100 мм. Агрегат применяют для водоснабжения и организации полива в саду. Диаметр насоса составляет 4 дюйма. Долговечность насосу придает нержавеющая сталь и прочие, защищенные от коррозии, материалы, из которых он сделан. Главной особенностью является большая высота подъема (100 метров).
Преимущества
- Тихая работа
- Способен поднимать воду с глубины до 30 метров на высоту 100 метров
- Термозащита предохраняет двигатель от перегрева
- Производительность насоса составляет 2400 литров в час
- Латунная крыльчатка
- Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды
- Простота обслуживания
- Электродвигатель защищен от перегрузки
- Предназначен для длительной работы