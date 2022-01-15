Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной насос Belamos TM10-100
5.0
2
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос Belamos TM10-100
    Арт. X169139114
    5.0
    2
    Погружной насос Belamos TM10-100

      Погружной насос Belamos TM10-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-100 пригодится там, где нет возможности подключения к центральному водопроводу. Вертикальная установка в скважину диаметром более 100 мм. Агрегат применяют для водоснабжения и организации полива в саду. Диаметр насоса составляет 4 дюйма. Долговечность насосу придает нержавеющая сталь и прочие, защищенные от коррозии, материалы, из которых он сделан. Главной особенностью является большая высота подъема (100 метров).

        Преимущества

        • Тихая работа
        • Способен поднимать воду с глубины до 30 метров на высоту 100 метров
        • Термозащита предохраняет двигатель от перегрева
        • Производительность насоса составляет 2400 литров в час
        • Латунная крыльчатка
        • Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды
        • Простота обслуживания
        • Электродвигатель защищен от перегрузки
        • Предназначен для длительной работы