Труба ПНД Джилекс РЕ100 32*1,7мм PN8.0 /9632/ (бухта 200м)

Преимущества

Простота монтажа, не требующая применения специального инструмента

Не требуют катодной защиты, и поэтому не нуждаются в обслуживании, так как не подвержены коррозии

Просадка дома, к которому подведен трубопровод, вызовет разрушение металлической трубы, в то время как полиэтиленовая способна растягиваться без потери своих качеств до 7%

Высокая коррозийная и химическая стойкость при контактах с агрессивными средами

Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб

Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости

Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях

Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости

Возможность многократного монтажа

Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода

Полиэтиленовые трубы "ДЖИЛЕКС" соответствуют ГОСТ 18599-2001

Трубы ПНД Джилекс предназначены для оборудования трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, наружной канализации, электрификации, технических трубопроводов и ирригационных систем. Одно из ключевых свойств труб ПНД - экологическая чистота и гигиеническая безопасность, что особенно важно при устройстве водопроводов. Срок службы ПЭ труб составляет 50 лет при номинальных условиях эксплуатации. Все трубы Джилекс оснащены специальными метками, для простоты измерения отрезков трубы для последующего монтажа. Трубы ПНД Джилекс сматываются в удобные для транспортировки и хранения бухты, которые помещаются в дверных проёмов в месте предполагаемой установки.