Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 50 мм (4 м 1 шт.)

Преимущества

Производят полипропиленовые трубы Tebo на современных европейских производственных линиях из высококачественного европейского сырья "Рандом сополимер" PP-R тип 3

Полипропиленовые трубы Tebo не подвержены образованию известковых отложений, устойчивы к коррозии и воздействию высоких температур

Полипропиленовая труба Tebo армированная стекловолокном PN-25 SDR 6 с увеличенной толщиной стенки предназначена для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, для транспортировки питьевой воды, для систем подачи сжатого воздуха, а также для создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой до +95°С и давлением до 25 бар.