Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 50 мм (4 м 1 шт.)
Арт. X16912943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|8.4
- Полипропиленовая труба Tebo армированная стекловолокном PN-25 SDR 6 с увеличенной толщиной стенки предназначена для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, для транспортировки питьевой воды, для систем подачи сжатого воздуха, а также для создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой до +95°С и давлением до 25 бар.
Преимущества
- Производят полипропиленовые трубы Tebo на современных европейских производственных линиях из высококачественного европейского сырья "Рандом сополимер" PP-R тип 3
- Полипропиленовые трубы Tebo не подвержены образованию известковых отложений, устойчивы к коррозии и воздействию высоких температур