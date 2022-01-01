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Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 50 мм (4 м 1 шт.)
7 400 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 50 мм (4 м 1 шт.)
    Арт. X16912943
    Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 50 мм (4 м 1 шт.)

      Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 50 мм (4 м 1 шт.)

      7 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X16912943

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Польша
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		8.4
      Все характеристики
      7 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовая труба Tebo армированная стекловолокном PN-25 SDR 6 с увеличенной толщиной стенки предназначена для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, для транспортировки питьевой воды, для систем подачи сжатого воздуха, а также для создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой до +95°С и давлением до 25 бар.

        Преимущества

        • Производят полипропиленовые трубы Tebo на современных европейских производственных линиях из высококачественного европейского сырья "Рандом сополимер" PP-R тип 3
        • Полипропиленовые трубы Tebo не подвержены образованию известковых отложений, устойчивы к коррозии и воздействию высоких температур