Труба полипропиленовая армированная Tebo Master Pipe PN20 50 мм (4 м 1 шт.)
Арт. X16912948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|8.4
- Трубы и фитинги Tebo technics изготовлены из современного материала – Polypropylene Random Copolymer («Рандом сополимер» PPRC Тип 3) и выпускаются в широком диапазоне диаметров. Продукция Tebo technics предназначена для монтажа трубопроводов различного назначения: систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности, производства.
Преимущества
- Высокая прочность
- Безопасность