Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Трубы и фитинги Tebo technics изготовлены из современного материала – Polypropylene Random Copolymer («Рандом сополимер» PPRC Тип 3) и выпускаются в широком диапазоне диаметров. Продукция Tebo technics предназначена для монтажа трубопроводов различного назначения: систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности, производства.