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Труба полипропиленовая армированная Tebo Master Pipe PN20 50 мм (4 м 1 шт.)
2 000 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Tebo Master Pipe PN20 50 мм (4 м 1 шт.)
    Арт. X16912948
    Труба полипропиленовая армированная Tebo Master Pipe PN20 50 мм (4 м 1 шт.)

      Труба полипропиленовая армированная Tebo Master Pipe PN20 50 мм (4 м 1 шт.)

      2 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X16912948

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		8.4
      Все характеристики
      2 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы и фитинги Tebo technics изготовлены из современного материала – Polypropylene Random Copolymer («Рандом сополимер» PPRC Тип 3) и выпускаются в широком диапазоне диаметров. Продукция Tebo technics предназначена для монтажа трубопроводов различного назначения: систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности, производства.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность