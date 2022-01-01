Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40x6,7 мм, 4 м

Преимущества

Более низкий коэффициент теплового расширения - до значения 0,05 мм/м х tC

Большая поперечная жесткость трубы по сравнению с PP-R трубами

Удобство монтажа, т.к. при сварке трубы и фитингов не требуется зачистка

Трубы TEBO (PP-R-GF), армированные стекловолокном, являются многослойными и состоят из трех слоев, PP-R (из однородного полипропилена - белый), PP-R-GF (из смеси полипропилена и стекловолокна - зеленый цвет), PP-R (из однородногопо полипропилена - белый цвет).