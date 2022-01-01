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Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40x6,7 мм, 4 м
1 320 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40x6,7 мм, 4 м
    Арт. X16912949
    Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40x6,7 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40x6,7 мм, 4 м

      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X16912949

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		6.7
      Все характеристики
      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы TEBO (PP-R-GF), армированные стекловолокном, являются многослойными и состоят из трех слоев, PP-R (из однородного полипропилена - белый), PP-R-GF (из смеси полипропилена и стекловолокна - зеленый цвет), PP-R (из однородногопо полипропилена - белый цвет).

        Преимущества

        • Более низкий коэффициент теплового расширения - до значения 0,05 мм/м х tC
        • Большая поперечная жесткость трубы по сравнению с PP-R трубами
        • Удобство монтажа, т.к. при сварке трубы и фитингов не требуется зачистка