Труба полипропиленовая армированная в центре Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м

Преимущества

Устойчивость к воздействию повышенной температуры

Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений

При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства

Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений

Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы

Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)

Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки. Такое соединение очень прочно и не приводит к изменению внутреннего диаметра трубопровода

Обладают малым весом и легко транспортируются

Просты в монтаже и безопасны для здоровья

Высокий эксплуатационный срок изделий

Труба TEBO R--MP 25 SDR6 армированная в центре, предназначена для монтажа водяных систем (отопление, водоснабжение), для систем подачи сжатого воздуха, создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой 95°С и давлением до 25 бар.