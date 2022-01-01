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Труба полипропиленовая армированная в центре Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м
480 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная в центре Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м
    Арт. X16912940
    Труба полипропиленовая армированная в центре Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая армированная в центре Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X16912940

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		4.2
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба TEBO R--MP 25 SDR6 армированная в центре, предназначена для монтажа водяных систем (отопление, водоснабжение), для систем подачи сжатого воздуха, создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой 95°С и давлением до 25 бар.

        Преимущества

        • Устойчивость к воздействию повышенной температуры
        • Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
        • При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
        • Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
        • Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
        • Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
        • Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки. Такое соединение очень прочно и не приводит к изменению внутреннего диаметра трубопровода
        • Обладают малым весом и легко транспортируются
        • Просты в монтаже и безопасны для здоровья
        • Высокий эксплуатационный срок изделий