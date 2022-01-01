Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40 мм (4 м 1 шт.)

Преимущества

Армированные стекловолокном трубы Tebo имеют более низкий коэффициент теплового расширения и довольно высокую поперечную жесткость, в отличие от неармированных труб

Высокая безопасность

Полипропиленовая труба Tebo армированная стекловолокном PN-20 SDR 7.4 предназначена для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, для транспортировки питьевой воды, для систем подачи сжатого воздуха, а также для создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой до +95°С и давлением до 20 бар.