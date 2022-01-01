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Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40 мм (4 м 1 шт.)
920 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40 мм (4 м 1 шт.)
    Арт. X16912947
    Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40 мм (4 м 1 шт.)

      Труба полипропиленовая армированная Tebo PN20 40 мм (4 м 1 шт.)

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X16912947

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		6.7
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовая труба Tebo армированная стекловолокном PN-20 SDR 7.4 предназначена для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, для транспортировки питьевой воды, для систем подачи сжатого воздуха, а также для создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой до +95°С и давлением до 20 бар.

        Преимущества

        • Армированные стекловолокном трубы Tebo имеют более низкий коэффициент теплового расширения и довольно высокую поперечную жесткость, в отличие от неармированных труб
        • Высокая безопасность