Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-17 (10 атм.) 40x2,4 (017010404-01)

Преимущества

Долговечность – водопровод из труб ПНД может не терять своих качеств до 50 лет

Большой ассортимент по диаметру. Всегда есть возможность выбрать трубу нужного сечения

Устойчивость к коррозии, химическим агентам

Экологичность, благодаря чему трубы ПНД можно использовать для водопроводов с холодной водой

Внутри не образуется ржавчина и плесень, благодаря антибактериальной защите не размножаются колонии бактерий

Соединения полиэтиленовых труб очень прочные и гибкие

Трубы ПНД используются как в быту, так и для промышленных трубопроводов. Благодаря химической инертности и рабочим температурам в пределах 0-40 градусов они часто применяются для систем водоснабжения.