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Труба полипропиленовая Valfex 10102032 PN20 32x5,4 мм, 4 м
5.0
2
640 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая Valfex 10102032 PN20 32x5,4 мм, 4 м
    Арт. X169129110
    5.0
    2
    Труба полипропиленовая Valfex 10102032 PN20 32x5,4 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая Valfex 10102032 PN20 32x5,4 мм, 4 м

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169129110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		5.4
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Трубу VALFEX купить можно для установки в жилые и производственные помещения для транспортировки жидкостей разной степени плотности. Полипропиленовая труба была произведена методом продавливания полимерной массы через формирующее отверстие, что дало возможность избавить изделие от соединительных швов и увеличило его прочность. Материал трубы устойчив к воздействию химических веществ, не боится холода, не образует конденсата, поэтому труба PP R VALFEX может эксплуатироваться для снабжения объектов питьевой водой и другими пищевыми продуктами. Примечание: температура транспортируемой среды не должна превышать семидесяти градусов Цельсия.

        Преимущества VALFEX трубы для теплого пола:

        • Устойчивость к химически агрессивным веществам;
        • Долговечность;
        • Легкость установки;
        • Надежность и прочность.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Упаковка.