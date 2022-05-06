Труба полипропиленовая Valfex 10102032 PN20 32x5,4 мм, 4 м

Трубу VALFEX купить можно для установки в жилые и производственные помещения для транспортировки жидкостей разной степени плотности. Полипропиленовая труба была произведена методом продавливания полимерной массы через формирующее отверстие, что дало возможность избавить изделие от соединительных швов и увеличило его прочность. Материал трубы устойчив к воздействию химических веществ, не боится холода, не образует конденсата, поэтому труба PP R VALFEX может эксплуатироваться для снабжения объектов питьевой водой и другими пищевыми продуктами. Примечание: температура транспортируемой среды не должна превышать семидесяти градусов Цельсия.

Преимущества VALFEX трубы для теплого пола:

Устойчивость к химически агрессивным веществам;

Долговечность;

Легкость установки;

Надежность и прочность.

Комплектация: