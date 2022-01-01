Слив армированный (гофра для унитаза армированная) Unicorn T350 350 мм
Арт. О00000000849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|слив
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Вес, кг
|0.305
Армированная гофра для унитаза Unicorn 350 мм T350 предназначена для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе. Гофра изготовлена из термопластичных материалов, не теряющих прочности при растягивании изгибе и нагреве. В качестве армирующего материала использована стальная проволока. Манжета диаметром 110 интегрирована в корпус, что способствует удобству применения. Удобно и быстро устанавливается, как к новым, так и к старым трубам, а также надежен и долговечен в использовании. Расстояние от унитаза до канализации: 220 мм - 350 мм
Преимущества
- Не требует дополнительных уплотнительных материалов
- Удлинитель может растягиваться до длины 350 мм и сгибаться для удобства подключения