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Слив армированный (гофра для унитаза армированная) Unicorn T350 350 мм
385 ₽
Крепления для санфаянса
    Слив армированный (гофра для унитаза армированная) Unicorn T350 350 мм
    Арт. О00000000849
    Слив армированный (гофра для унитаза армированная) Unicorn T350 350 мм

      Слив армированный (гофра для унитаза армированная) Unicorn T350 350 мм

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000849

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		слив
      Вес, кг
      		0.305
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Армированная гофра для унитаза Unicorn 350 мм T350 предназначена для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе. Гофра изготовлена из термопластичных материалов, не теряющих прочности при растягивании изгибе и нагреве. В качестве армирующего материала использована стальная проволока. Манжета диаметром 110 интегрирована в корпус, что способствует удобству применения. Удобно и быстро устанавливается, как к новым, так и к старым трубам, а также надежен и долговечен в использовании. Расстояние от унитаза до канализации: 220 мм - 350 мм

        Преимущества 

        • Не требует дополнительных уплотнительных материалов
        • Удлинитель может растягиваться до длины 350 мм и сгибаться для удобства подключения