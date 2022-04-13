Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)

Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 используется в водоотводящих системах в качестве устройства, подключающего унитазы к канализационному трубопроводу. Данная модель имеет диаметр в одиннадцать сантиметров и предназначается для труб, выплавленных из чугуна. Эксцентрик Ани Пласт W0220 является надежным устройством, которое превосходно подходит для соединения как унитазов старого образца с прямым и вертикальным стоком, так и для новых, с косым сливом.

Преимущества эксцентрика Ани Пласт W0220 20 мм:

Прочность соединения;

Надежность детали;

Долгий срок службы.

Комплектация: