Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)
Арт. X169252070602
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Цвет
|белый
|
Присоединительный диаметр, мм
|110
Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 используется в водоотводящих системах в качестве устройства, подключающего унитазы к канализационному трубопроводу. Данная модель имеет диаметр в одиннадцать сантиметров и предназначается для труб, выплавленных из чугуна. Эксцентрик Ани Пласт W0220 является надежным устройством, которое превосходно подходит для соединения как унитазов старого образца с прямым и вертикальным стоком, так и для новых, с косым сливом.
Преимущества эксцентрика Ани Пласт W0220 20 мм:
- Прочность соединения;
- Надежность детали;
- Долгий срок службы.
Комплектация:
- Эксцентрик в сборе;
- Упаковка.