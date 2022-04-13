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Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)
5.0
2
320 ₽
Манжета для унитаза
    Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)
    Арт. X169252070602
    5.0
    2
    Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)

      Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070602
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		белый
      Присоединительный диаметр, мм
      		110
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 используется в водоотводящих системах в качестве устройства, подключающего унитазы к канализационному трубопроводу. Данная модель имеет диаметр в одиннадцать сантиметров и предназначается для труб, выплавленных из чугуна. Эксцентрик Ани Пласт W0220 является надежным устройством, которое превосходно подходит для соединения как унитазов старого образца с прямым и вертикальным стоком, так и для новых, с косым сливом.

        Преимущества эксцентрика Ани Пласт W0220 20 мм:

        • Прочность соединения;
        • Надежность детали;
        • Долгий срок службы.

        Комплектация:

        • Эксцентрик в сборе;
        • Упаковка.