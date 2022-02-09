Арматура с нижней подводкой Ани Пласт WC8510C
Арт. X1691090101196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|для сливного бачка унитаза
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Установочный размер
|1/2 дюйма
- Арматура Ани Пласт WC8510C. Набор для бачка унитаза. Арматура является важным механизмом, необходимым для хорошей работы сливного бачка.
Преимущества
- Наливной механизм с нижней подводкой и пластиковой резьбой диаметром 1/2
- Сливной механизм хромированная кнопка с одним режимом слива