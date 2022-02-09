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Арматура с нижней подводкой Ани Пласт WC8510C
5.0
1
1 210 ₽
Сливные арматуры для бачка унитаза
    Арматура с нижней подводкой Ани Пласт WC8510C
    Арт. X1691090101196
    5.0
    1
    Арматура с нижней подводкой Ани Пласт WC8510C

      Арматура с нижней подводкой Ани Пласт WC8510C

      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691090101196
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		для сливного бачка унитаза
      Установочный размер
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Арматура Ани Пласт WC8510C. Набор для бачка унитаза. Арматура является важным механизмом, необходимым для хорошей работы сливного бачка.

        Преимущества

        • Наливной механизм с нижней подводкой и пластиковой резьбой диаметром 1/2
        • Сливной механизм хромированная кнопка с одним режимом слива