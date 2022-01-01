Смеситель для умывальника, хром Vidima Grande Уно B2010AA

Смеситель VIDIMA GRANDE УНО B2010AA – это удобный и надежный однорычажный смеситель для кухни. Выполненный в современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: аэратор Perlator, керамический картридж, гибкая подводка.

Преимущества