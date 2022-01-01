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Смеситель для умывальника, хром Vidima Grande Уно B2010AA
Арт. О00000030857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Персональная скидка
- Смеситель VIDIMA GRANDE УНО B2010AA – это удобный и надежный однорычажный смеситель для кухни. Выполненный в современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: аэратор Perlator, керамический картридж, гибкая подводка.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Длина излива, мм: 123
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана