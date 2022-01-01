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Смеситель для умывальника Vidima Wave BA413AA
6 430 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Vidima Wave BA413AA
Арт. О00000030858
Смеситель для умывальника Vidima Wave BA413AA
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Vidima Wave BA413AA

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6 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030858

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Однорычажный смеситель для раковины Vidima Wave BA413AA - стильный дизайн и европейское качество по доступной цене. Станет прекрасным дополнением ванной комнаты в современном стиле.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал рукоятки: металл
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 115
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Функция HWTC
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Штанга для установки донного клапана в комплекте