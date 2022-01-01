Смеситель для умывальника Vidima Wave BA413AA

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал рукоятки: металл

Литой излив

Длина излива, мм: 115

Аэратор Perlator

Керамический картридж 35 мм

Функция HWTC

Индикатор холодной/горячей воды

Штанга для установки донного клапана в комплекте

Однорычажный смеситель для раковины Vidima Wave BA413AA - стильный дизайн и европейское качество по доступной цене. Станет прекрасным дополнением ванной комнаты в современном стиле.