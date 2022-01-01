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Смеситель для умывальника Vidima Wave BA413AA
Арт. О00000030858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Однорычажный смеситель для раковины Vidima Wave BA413AA - стильный дизайн и европейское качество по доступной цене. Станет прекрасным дополнением ванной комнаты в современном стиле.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал рукоятки: металл
- Литой излив
- Длина излива, мм: 115
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Функция HWTC
- Индикатор холодной/горячей воды
- Штанга для установки донного клапана в комплекте