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Смеситель для умывальника Löms Dewe L-11-2
Арт. О00000012574
Характеристики
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Производитель
|Löms
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австрия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Персональная скидка
- Смеситель для умывальника Löms Dewe L-11-2 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель для умывальника Löms Dewe L-11-2 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Фиксированный излив
- Керамический картридж