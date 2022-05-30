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Смеситель для умывальника Vidima Fine BA385AA (литой излив, 118 мм)
5.0
3
3 990 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Vidima Fine BA385AA (литой излив, 118 мм)
Арт. Ю00000021093
5.0
3
Смеситель для умывальника Vidima Fine BA385AA (литой излив, 118 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Vidima Fine BA385AA (литой излив, 118 мм)

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000021093
5.0
3

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель однорычажный для умывальника Vidima "Fine" ВА385АА. В данной коллекции гармонично сочетаются простые изгибы и обтекаемые формы, смелый дизайн и функциональность. 

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 119
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки нажимного донного клапана