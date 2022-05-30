Смеситель для умывальника Vidima Fine BA385AA (литой излив, 118 мм)

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой излив

Длина излива, мм: 119

Аэратор Perlator

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Функция HWTC

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель однорычажный для умывальника Vidima "Fine" ВА385АА. В данной коллекции гармонично сочетаются простые изгибы и обтекаемые формы, смелый дизайн и функциональность.