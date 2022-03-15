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Подвесное биде Santek WH111635
5.0
2
4 740 ₽
Биде
  • Персональная скидка
Подвесное биде Santek WH111635
Арт. X169109010121
5.0
2
Подвесное биде Santek WH111635
  • Персональная скидка

Подвесное биде Santek WH111635

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4 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169109010121
5.0
2

Характеристики

Производитель
Santek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Монтаж
подвесной
Форма чаши
овальная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • SANTEK (САНТЕК) КОНСУЛ Биде подвесное (soft-close) WH111635. Подвесные биде встраиваются в стену при помощи специальной системы инсталляции. Такой вид крепления биде создает дополнительные удобства, поскольку можно легко мыть пол под подвесным биде и экономиться место в ванной комнате. Идеально подходит для небольших ванных комнат

    Преимущества

    • Изящный европейский дизайн унитаза
    • Универсальные габариты для российского жилья. Высота: 358 мм Глубина: 515 мм Ширина: 274/287 мм (основание/крепление)
    • Идеальная белизна изделий
    • Антибактериальное сиденье
    • Опции: soft-close