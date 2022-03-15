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Подвесное биде Santek WH111635
Арт. X169109010121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Монтаж
|подвесной
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Форма чаши
|овальная
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- SANTEK (САНТЕК) КОНСУЛ Биде подвесное (soft-close) WH111635. Подвесные биде встраиваются в стену при помощи специальной системы инсталляции. Такой вид крепления биде создает дополнительные удобства, поскольку можно легко мыть пол под подвесным биде и экономиться место в ванной комнате. Идеально подходит для небольших ванных комнат
Преимущества
- Изящный европейский дизайн унитаза
- Универсальные габариты для российского жилья. Высота: 358 мм Глубина: 515 мм Ширина: 274/287 мм (основание/крепление)
- Идеальная белизна изделий
- Антибактериальное сиденье
- Опции: soft-close