Подвесное биде Santek WH111635

Преимущества

Изящный европейский дизайн унитаза

Универсальные габариты для российского жилья. Высота: 358 мм Глубина: 515 мм Ширина: 274/287 мм (основание/крепление)

Идеальная белизна изделий

Антибактериальное сиденье

Опции: soft-close

SANTEK (САНТЕК) КОНСУЛ Биде подвесное (soft-close) WH111635. Подвесные биде встраиваются в стену при помощи специальной системы инсталляции. Такой вид крепления биде создает дополнительные удобства, поскольку можно легко мыть пол под подвесным биде и экономиться место в ванной комнате. Идеально подходит для небольших ванных комнат