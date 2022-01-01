Сеточка сменная для раковины и умывальника в сборе 1.1/2" MasterProf
Арт. О00000041390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|хром
- Сменная сеточка для раковины и умывальника MasterProf в сборе 1.1/2 ИС.131074 предназначена для ремонта сифона. Сеточка для раковины и умывальника служит сменным комплектом к аналогичным комплектующим и изготовлена из нержавеющей стали. обладают несущественной водопроницаемостью, а также повышенной устойчивостью к износу и стойкостью к истиранию.
Преимущества
- Несущественная водопроницаемость
- Повышенная устойчивость к износу и стойкостью к истиранию