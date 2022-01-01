Сеточка сменная для раковины и умывальника в сборе 1.1/2" MasterProf

Преимущества

Несущественная водопроницаемость

Повышенная устойчивость к износу и стойкостью к истиранию

Сменная сеточка для раковины и умывальника MasterProf в сборе 1.1/2 ИС.131074 предназначена для ремонта сифона. Сеточка для раковины и умывальника служит сменным комплектом к аналогичным комплектующим и изготовлена из нержавеющей стали. обладают несущественной водопроницаемостью, а также повышенной устойчивостью к износу и стойкостью к истиранию.