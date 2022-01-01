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Сеточка сменная для раковины и умывальника в сборе 1.1/2" MasterProf
145 ₽
Комплектующие для сифонов
    Сеточка сменная для раковины и умывальника в сборе 1.1/2" MasterProf
    Арт. О00000041390
    Сеточка сменная для раковины и умывальника в сборе 1.1/2" MasterProf

      Сеточка сменная для раковины и умывальника в сборе 1.1/2" MasterProf

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041390

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сменная сеточка для раковины и умывальника MasterProf в сборе 1.1/2 ИС.131074 предназначена для ремонта сифона. Сеточка для раковины и умывальника служит сменным комплектом к аналогичным комплектующим и изготовлена из нержавеющей стали. обладают несущественной водопроницаемостью, а также повышенной устойчивостью к износу и стойкостью к истиранию.

        Преимущества

        • Несущественная водопроницаемость
        • Повышенная устойчивость к износу и стойкостью к истиранию