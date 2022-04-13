Гибкая труба Ани Пласт K116 (1 1/2"x40/50, 120 см)
Арт. X169252070102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- K116 Гибкая труба Ани-Пласт для сифонов. Гибкие трубы для водоснабжения предназначены для отведения сточной воды в канализацию. Это один из основных элементов коммуникационных систем обеспечения жизнедеятельности как крупных многоквартирных, так и частных загородных домов. Они позволяют значительно экономить пространство и незаменимы для монтажа системы стока в труднодоступных местах: например, для соединения сифона и канализации.
Преимущества
- Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы
- Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики
- Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы
- При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций