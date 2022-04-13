Выпуск Ани Пласт М250 (3 1/2")

Преимущества

Малая чаша из полированной нержавеющей стали с пластиковой ручкой, которая не дает пищевым отходам засорить сточные трубы и сифон

Выпуск АНИ 3.1/2"(90мм) М250 выпуск с чашей диаметром 90мм, для установки в мойки, предназначен для приёма и отведения воды. Корпус выпуска изготовлен из стойкого к агрессивной среде и термальным нагрузкам полипропилена, что обеспечивает его надёжность и долгий срок службы. Чаша выпуска производится из полированной нержавеющей стали стойкой к коррозии, химическим соединениям, механическим нагрузкам.