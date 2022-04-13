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Выпуск Ани Пласт М250 (3 1/2")
5.0
2
755 ₽
Комплектующие для сифонов
    Выпуск Ани Пласт М250 (3 1/2")
    Арт. X1692520707
    5.0
    2
    Выпуск Ани Пласт М250 (3 1/2")

      Выпуск Ани Пласт М250 (3 1/2")

      755 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692520707
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      755 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Выпуск АНИ 3.1/2"(90мм) М250 выпуск с чашей диаметром 90мм, для установки в мойки, предназначен для приёма и отведения воды. Корпус выпуска изготовлен из стойкого к агрессивной среде и термальным нагрузкам полипропилена, что обеспечивает его надёжность и долгий срок службы. Чаша выпуска производится из полированной нержавеющей стали стойкой к коррозии, химическим соединениям, механическим нагрузкам. 

        Преимущества

        • Малая чаша из полированной нержавеющей стали с пластиковой ручкой, которая не дает пищевым отходам засорить сточные трубы и сифон