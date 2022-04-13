Гибкая труба Ани Пласт K216 (1 1/4"x40/50, 120 см)

Преимущества

Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы.

Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики.

Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы.

При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций.

K216 Гибкая труба Ани Пласт под выпуск универсальная предназначена для отведения сточной воды в канализацию.