Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)

Преимущества

Универсальный гофросифон Unicorn 1200 мм, 1.1/2"х40/50, нержавеющий выпуск, винт 80 мм, D230 ИС.110324 применяется для соединения раковины с канализационной системой. Сифон представляет собой гофрированную трубу из полипропилена, длиной 800 мм.