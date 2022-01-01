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Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)
340 ₽
Гофрированные сифоны
    Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)
    Арт. О00000000846
    Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)
    Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)
      Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)
      Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)

      Гофросифон унив. Unicorn D230 1200 мм 1.1/2"х40/50 (нерж вып., винт 80)

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000846

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный гофросифон Unicorn 1200 мм, 1.1/2"х40/50, нержавеющий выпуск, винт 80 мм, D230 ИС.110324 применяется для соединения раковины с канализационной системой. Сифон представляет собой гофрированную трубу из полипропилена, длиной 800 мм.

        Преимущества

        • В сифоне используется уплотнительная прокладка из термоэластопласта - высокопрочного, высокоэластичного экологически чистого материала, устойчивого к перепадам температур и химическим воздействиям 
        • Положение и глубину гидрозатвора сифона пользователь выбирает самостоятельно 
        • Для формирования и прочного удержания петель гидрозатвора сифона в комплекте поставляется специальная пластиковая S-образная скоба