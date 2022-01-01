Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B422

Сифон для кухни Unicorn 1.1/2"х40, с нержавеющей чашкой, прямоугольный перелив с универсальной гибкой трубой Юникорн B422 ИС.110311 применяется для соединения кухонных моек, имеющих переливное отверстие с канализационной системой. На данном сифоне реализован разборный выпуск с подключаемым к нему переливным патрубком. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, а сам сифон поставляется в максимально собранном виде, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему удлиняется срок службы сифона. Чаша сифона имеет специальную округлую форму, что не позволяет задерживаться в ней мусору.

Преимущества