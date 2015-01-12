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Сифон для раковины Ани Пласт A2015 (1 1/2"x40, 40x40/50)
5.0
2
340 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для раковины Ани Пласт A2015 (1 1/2"x40, 40x40/50)
    Арт. X169252070204
    5.0
    2
    Сифон для раковины Ани Пласт A2015 (1 1/2"x40, 40x40/50)

      Сифон для раковины Ани Пласт A2015 (1 1/2"x40, 40x40/50)

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070204
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон АНИ Грот A2015 бутылочной формы применяется для моек. Общая высота сифона варьируется от 215 до 245 мм, горловина литого выпуска из нержавеющей стали, присоединительный размер 1.1/2 (40 мм). Выход на 40 мм для подключения к канализации с помощью гофрированной трубы длиной от 330 до 730 мм с выходом на 40/50 мм. Также сифон оборудован отводом для подключения бытовой техники.

        Преимущества

        • Литой выпуск
        • Решетка из нержавеющей стали