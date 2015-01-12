Сифон для раковины Ани Пласт A2015 (1 1/2"x40, 40x40/50)

Преимущества

Литой выпуск

Решетка из нержавеющей стали

Сифон АНИ Грот A2015 бутылочной формы применяется для моек. Общая высота сифона варьируется от 215 до 245 мм, горловина литого выпуска из нержавеющей стали, присоединительный размер 1.1/2 (40 мм). Выход на 40 мм для подключения к канализации с помощью гофрированной трубы длиной от 330 до 730 мм с выходом на 40/50 мм. Также сифон оборудован отводом для подключения бытовой техники.