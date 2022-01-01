Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
450 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Арт. О00000041374
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
    Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V
      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V

      Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041374

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для умывальника Unicorn 1.1/2"х40, нержавеющий выпуск, отвод для стиральной машины, винт 80мм, с универсальной гибкой трубой, 40х40/50 A320V ИС.110314 применяется для соединения раковины умывальника с канализационной системой. На данном сифоне реализован разборный выпуск. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, а сам сифон поставляется в максимально собранном виде, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчив к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему удлиняется срок службы сифона. Чаша сифона имеет специальную округлую форму, что не позволяет задерживаться в ней мусору.

        Преимущества

        • На все сифоны торговой марки Unicorn производителем установлена гарантия 12 лет
        • Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки - нержавеющая сталь
        • В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм
        • Выпуск сифона оснащен специальным отводом для подключения сливного шланга стиральной или посудомоечной машины