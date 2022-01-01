Сифон для умыв. 1.1/2" х 40 Unicorn A320V

Преимущества

На все сифоны торговой марки Unicorn производителем установлена гарантия 12 лет

Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки - нержавеющая сталь

В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм

Выпуск сифона оснащен специальным отводом для подключения сливного шланга стиральной или посудомоечной машины

Сифон для умывальника Unicorn 1.1/2"х40, нержавеющий выпуск, отвод для стиральной машины, винт 80мм, с универсальной гибкой трубой, 40х40/50 A320V ИС.110314 применяется для соединения раковины умывальника с канализационной системой. На данном сифоне реализован разборный выпуск. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, а сам сифон поставляется в максимально собранном виде, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчив к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему удлиняется срок службы сифона. Чаша сифона имеет специальную округлую форму, что не позволяет задерживаться в ней мусору.