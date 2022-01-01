Счетчики воды 3/4"
Найдено: 9 товаров
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- 1 420 ₽1 640 ₽3/4"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 5
- -220 ₽
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- 1 480 ₽1 640 ₽Для холодной воды: ДаДиаметр, мм: 20Установочная длина со сгонами, мм: 190
- -160 ₽
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- Нет в наличии1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- Нет в наличии1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- Нет в наличииДля холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 110
- Нет в наличии3/4"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- Нет в наличииДля холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 110
- Нет в наличии1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- Нет в наличииДля холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 110
Счетчики воды 3/4" в интернет-магазине «Бигам» по цене от 608 рублей до 2 039 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.